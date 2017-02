Actualidade

Um veículo avançou contra uma multidão que assistia a um desfile na cidade de Nova Orleães, no Estado norte-americano do Luisiana e causou pelo menos 12 feridos, informaram a polícia e imprensa local.

O acidente foi reportado no final da tarde de sábado, pelas 18:45 de sádado (08:45 de hoje em Lisboa).

A porta-voz do departamento de polícia Ambria Washington disse que as "as informações preliminares indicam que até agora há cerca de 12 pessoas em estado crítico".