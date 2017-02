Actualidade

As autoridades malaias declararam hoje livre de qualquer perigo o terminal do aeroporto de Kuala Lumpur, onde o meio-irmão do dirigente norte-coreano foi assassinado com um agente neurotóxico bastante poderoso.

Responsáveis da segurança vestidos com batas de proteção brancas analisaram as instalações selecionadas durante toda a noite despois das revelações feitas pela Malásia na sexta-feira sobre o agente utilizado no homicídio de Kim Jong-Nam, a 13 de fevereiro.

Segundo os resultados de uma análise toxicológica preliminar, Kim Jong-Nam foi vítima de VX - uma versão mais mortal do gás sarin, classificado como arma de destruição massiva - indolor, sem odor e altamente tóxico.