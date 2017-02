Actualidade

Carlos Queiroz considera que o Sporting peca por "perder mais tempo e energia preocupado com o que os vizinhos da segunda circular vão fazer amanhã do que com aquilo que tem de fazer hoje", aludindo ao rival Benfica.

"Penso que uma das maiores fragilidades do Sporting não são as pessoas, a estrutura e a estratégia que escolhe, mas o tempo e energias que perde, preocupando-se com os outros e dando 'tiros nos pés'", disse o atual selecionador de futebol do Irão, e antigo treinador dos 'leões', em entrevista à agência Lusa.

Carlos Queiroz, que foi treinador do Sporting entre 1994 e 1996, recorda que a equipa teve 22 ou 23 treinadores em 17 anos, e assinala uma contradição que decorre da circunstância de ser o clube que tem levantado a bandeira contra o sistema.