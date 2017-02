Actualidade

Milhares de ativistas pró-democracia nas Filipinas assinalaram o aniversário da revolta de 1986 que depôs o ditador filipino Ferdinand Marcos, com um aviso contra o que consideram ser as tendências ditatoriais do Presidente.

Os ativistas concentraram-se no sábado junto a um templo ao longo da maior autoestrada na área metropolitana de Manila, onde milhões de filipinos convergiram há 31 anos, numa revolta pacífica para retirar Marcos do poder.

Uma concentração de maior dimensão em apoio ao Presidente Rodrigo Duterte e à sua campanha contra as drogas foi realizada no Parque Rizal, em Manila, onde a polícia estimou terem participado mais de 200.000 pessoas.