Actualidade

O Presidente dos EUA felicitou no sábado o novo presidente do Comité Nacional Democrata, o hispânico Tom Pérez, e considerou que trará benefícios ao Partido Republicano, em alusão à afinidade de Pérez com a ala tradicional dos democratas.

"Felicidades para Thomas Perez, que acaba de ser nomeado presidente do DNC [Comité Nacional Democrata]. Não poderia estar mais feliz por ele e pelo Partido Republicano", disse Donald Trump na rede social Twitter.

Trump disse em várias ocasiões que, nas eleições de novembro, que conseguiu captar o voto de descontentamento do senador progressista Bernie Sanders, que disputou as primárias democratas com Hillary Clinton, considerada parte da velha guarda do Partido Democrata.