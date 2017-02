Actualidade

Um líder da oposição do Quirguistão, acusado de corrupção, foi interrogado hoje, informaram os serviços de segurança daquele país na Ásia central que vive novas tensões a nove meses da eleição presidencial.

Omurbek Tekebayev, de 58 anos, na liderança do partido socialista Ata-Meken, foi detido ao aterrar no aeroporto da capital, afirmou o comité do Estado para a segurança nacional em comunicado.

Este opositor, conhecido por ser um forte adversário do Presidente Almazbek Atambaïev, ficará detido por pelo menos 48 horas no âmbito de uma investigação por corrupção numa companhia de telecomunicações, informou o comunicado.