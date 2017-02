Actualidade

A polícia militarizada iraquiana retomou hoje o controlo de um bairro no lado oeste de Mossul, no norte do Iraque, no meio de confrontos com militantes do grupo 'jihadista' Estado Islâmico, informou hoje um alto comandante da polícia do Iraque.

O major-general Haider al-Maturi, da divisão de comandos da polícia federal iraquiana, disse à agência de notícias Associated Press (AP) que suas tropas entraram na vizinhança de Tayaran hoje pela manhã e agora a área está "sob controlo total".

Al-Maturi disse que os militantes do EI colocaram pelo menos 10 carros armadilhados na zona, mas nove deles explodiram antes de atingir os alvos.