Actualidade

O ministro da Saúde da Malásia disse hoje que o meio-irmão do líder da Coreia do Norte morreu entre 15 e 20 minutos depois de ser envenenado com uma alta dose do químico VX, um poderoso agente nervoso.

Estes são os resultados da autópsia feita a Kim Jong-nam, meio-irmão do Presidente Kim Jong-un, divulgados hoje pelo ministro da Saúde da Malásia, Subramaniam Sathasivam.

Os resultados da autópsia revelam que a vítima, de 45 anos, sucumbiu a uma "paralisia muito grave" e morreu "num tempo muito curto", declarou.