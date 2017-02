Actualidade

O papa Francisco criticou hoje "a busca obsessiva dos bens materiais e das riquezas", sublinhando que nesta procura as pessoas esquecem-se do bem maior que é o amor paternal de Deus.

"Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou ao Senhor ou aos ídolos fascinantes, mas ilusórios", disse Francisco, a partir da janela do Palácio Apostólico do Vaticano, pouco antes da 'Oração do Angelus'.

O papa disse que esta é uma escolha que deve ser continuamente renovada, "porque as tentações de reduzir tudo a dinheiro, prazer e poder são convincentes", pois alguns ídolos "têm resultados tangíveis e ao mesmo tempo fugazes".