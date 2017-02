Volta ao Alentejo

O espanhol Carlos Barbero (Movistar) tornou-se hoje o primeiro ciclista a vencer a Volta ao Alentejo por duas vezes em 35 edições, confirmando o segundo triunfo seguido após a quinta e última etapa, ganha pelo colombiano Juan Molano (Manzana Postobón).

Vencedor em 2016, Barbero quebrou a tradição da 'Alentejana', que era a única prova por etapas do Mundo a ter um vencedor por cada edição, superando na luta pela amarela o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), segundo classificado, a 16 segundos, e o holandês Jasper De Laat (Metec-TKH), terceiro, a 25.

O espanhol da Movistar foi quinto no final da ligação de 168,9 quilómetros entre Ferreira do Alentejo e Évora, imediatamente à frente de Nocentini, chegando ambos a três segundos do vencedor, o colombiano Juan Molano, que cortou a meta com o tempo de 4:05.50 horas.