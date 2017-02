Actualidade

O Nacional e o Feirense empataram hoje 0-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, cujo resultado pouco serve os interesses de ambas as equipas.

O Nacional, que não ganha desde a 13.ª jornada e que somou o terceiro empate seguido, permanece em penúltimo lugar com 16 pontos, mais um do que o Tondela, que também empatou, e não tirou o melhor partido da derrota do Moreirense, antepenúltimo, com 19 pontos.

Em situação mais tranquila, o Feirense segue em 13.º, com 26 pontos, e acumula dois jogos sem ganhar (um empate e uma derrota), depois de ter encaixado dois triunfos seguidos.