Actualidade

O treinador português José Mourinho levou hoje o Manchester United ao segundo troféu da época, ao vencer a Taça da Liga inglesa, derrotando o Southampton (3-2), depois de já ter conquistado a Supertaça.

Na sua época de estreia nos 'red devils', Mourinho tinha começado a temporada com a vitória na Supertaça, diante do campeão Leicester (2-1), e hoje voltou a ser feliz, uma vez mais com o sueco Zlatan Ibrahimovic em grande plano.

Esta é a quarta taça da liga inglesa para Mourinho, que conquistara este mesmo troféu em três ocasiões, com o Chelsea, em 2005, 2007 e 2015.