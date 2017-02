Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, homenageou esta tarde o Teatro Aberto, em Lisboa, assistindo à peça em cartaz naquela sala de espetáculos e elogiando os méritos da arte, uma "verdadeira escola".

"É como espetador de teatro, e não apenas enquanto Presidente da República, que me congratulo com estas quatro décadas ao serviço da cidade, do teatro e da cultura", da companhia, vincou Marcelo Rebelo de Sousa, que distinguiu o Teatro Aberto com as insígnias de Membro Honorário da Ordem de Instrução Pública.

O chefe de Estado falava antes de assistir à peça "O pai", atualmente em cartaz no teatro, situado na praça de Espanha, e enalteceu a "capacidade de superação" do Teatro Aberto face a várias dificuldades, nomeadamente orçamentais, e teceu também elogios à "fidelidade" dos espetadores de teatro.