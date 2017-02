Actualidade

Os funcionários das conservatórias dos registos civil e comercial de Lisboa manifestam-se na segunda-feira contra a falta de pessoal, limpeza e equipamentos, informou hoje o sindicato do setor, que convocou o protesto.

A manifestação está marcada para o período entre as 08:00 e as 09:00, em frente ao edifício onde estão instaladas as conservatórias, na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa.

Segundo um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado, ambas as conservatórias têm carência de trabalhadores, instalações sujas e equipamentos informáticos antigos.