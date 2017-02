Actualidade

Um golo de Soares, aos sete minutos, deu hoje o triunfo ao FC Porto em casa do Boavista por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol que deixa os 'dragões' novamente a um ponto do Benfica.

A equipa 'azul e branca' entrou determinada em voltar a recolocar a diferença pontual para os campeões nacionais e o tento, logo aos sete minutos, de Soares, que o deixa na quarta posição dos melhores marcadores com 12 golos, tranquilizou a equipa de Nuno Espírito Santo.

Com esta vitória, o FC Porto volta a 'colar-se' ao Benfica, chegando aos 56 pontos, menos um do que os 'encarnados', líderes da prova, enquanto o Boavista ocupa um tranquilo nono lugar com 29 pontos.