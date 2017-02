Actualidade

A medicina geral e familiar, a medicina interna, anestesiologia ou ortopedia são as especialidades com mais vagas por preencher em zonas com falta de médicos e nas quais até 150 clínicos irão receber incentivos se aceitarem trabalhar nessas regiões.

De acordo com um despacho conjunto dos ministérios da Saúde e das Finanças, a publicar hoje em Diário da República, o Governo determinou um limite até 150 postos de trabalho a preencher em estabelecimentos de saúde situados em zonas carenciadas de trabalhadores médicos.

Os profissionais que aceitem trabalhar para as instituições, identificadas no despacho, poderão receber um conjunto de incentivos que passam, entre outros, por um vencimento superior em 40%, mais férias e preferência na colocação do cônjuge.