Actualidade

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, acusou no domingo o banqueiro José Maria Riccardi de escolher treinadores e jogadores para o Sporting, prometendo que, caso seja eleito, a maioria do capital da SAD será mantida.

"Numa entrevista em 2013, o actual mandatário de Bruno de Carvalho, Daniel Sampaio, explicou aos sportinguistas como esta figura [José Maria Riccardi] convidava, escolhia presidentes e participava na escolha de treinadores e até jogadores", começou por dizer, prosseguindo: "É a tal figura sempre omnipresente, que nunca teve coragem de se candidatar a presidente do Sporting."

Em conferência de imprensa realizada em Lisboa, o candidato da lista A referiu que existe um plano para afastar os associados do clube, frisando que irá assegurar a maioria do capital da SAD.