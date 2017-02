Actualidade

Um sismo de magnitude 4,5 na escala de Richter foi registado, esta noite, no centro da República Dominicana, a 11 quilómetros do município de Cevicos, província de Sánchez Ramírez, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terramoto ocorreu às 21:04 (01:04 de hoje em Lisboa), a uma profundidade de 60 quilómetros, segundo o USGS, que monitoriza a atividade sísmica mundial.

Até ao momento, as autoridades não reportaram a ocorrência de vítimas ou danos materiais na sequência do sismo que foi sentido na capital do país.