Actualidade

O conselheiro de Estado chinês Yang Jiechi encontra-se, esta semana, nos Estados Unidos para a primeira deslocação a Washington de um alto responsável de Pequim, desde que o Presidente norte-americano, Donald Trump, tomou posse.

Yang Jiechi vai reunir-se hoje e na terça-feira com responsáveis dos Estados Unidos para discutir "os laços bilaterais e questões de interesse comum", revelou no domingo o ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

As relações entre as duas potências atravessam um período de incerteza, depois de Trump ter acusado, por várias vezes, a China de concorrência desleal e de não fazer o suficiente para travar o programa nuclear da Coreia do Norte.