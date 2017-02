Óscares

O realizador Damien Chazelle conquistou hoje o Óscar de melhor realizador pelo filme "La La Land: Melodia de Amor", tornando-se no mais jovem a ser distinguido nesta categoria.

"La La Land" foi o terceiro filme do realizador de 32 anos, depois de "Whiplash" e de "Guy and Madeline on a Park Bench".

A obra tem dominado a temporada de prémios, obtendo 14 nomeações para os Óscares da academia norte-americana.