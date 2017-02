Óscares

O ator Casey Affleck foi hoje distinguido com o Óscar de melhor ator principal, pela interpretação em "Manchester by the sea", enquanto na categoria feminina foi premiada Emma Stone, por "La La Land".

Casey Affleck agradeceu aos restantes nomeados, em particular a Denzel Washington (nomeado por "Vedações", que também realizava), e sublinhou desejar "ter algo maior e mais significativo para dizer".

Por seu lado, a estatueta atribuída a Emma Stone foi a sexta para "La La Land: Melodia de Amor", filme nomeado em 14 categorias.