Almaraz

As comitivas portuguesa e espanhola que hoje visitam a central nuclear espanhola de Almaraz, no âmbito do acordo selado com o patrocínio da Comissão Europeia, começaram a chegar pouco depois das 09:00 em Lisboa (10:00 em Madrid).

A agência Lusa, à entrada da estrutura, questionou diversas organizações de segurança espanhola, que estão também no local, que confirmaram a entrada dos veículos das várias comitivas.

Embora no local, a Lusa não conseguiu descortinar quem está presente na visita, sendo possível que o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, também esteja no local.