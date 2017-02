Almaraz

O PS de Castelo Branco disse hoje que Portugal está agora em melhor situação do que antes do acordo com Espanha face à central nuclear de Almaraz e adianta que o pacto "não é uma carta em branco".

"O acordo é uma conquista de Portugal e das populações do distrito de Castelo Branco, tendo em conta que a gestão da política energética de Espanha depende estritamente das autoridades deste país", refere em comunicado a Federação Distrital de Castelo Branco do PS.

A Comissão Europeia anunciou na terça-feira que acordou com os governos de Portugal e Espanha uma "resolução amigável" para o litígio em torno de Almaraz, que prevê uma visita conjunta à central nuclear, hoje, com a participação do executivo comunitário.