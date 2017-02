Actualidade

O indicador de confiança dos consumidores aumentou entre setembro e fevereiro, sobretudo nos últimos três meses, atingindo máximos desde março de 2000, assim como o clima económico também subiu nos últimos dois meses, segundo o INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), o indicador de confiança dos consumidores aumentou entre setembro e fevereiro, "retomando a trajetória positiva" verificada desde o início de 2013 e apresentando o valor mais elevado desde março de 2000.

Em fevereiro, diz o gabinete de estatísticas, o comportamento do indicador resultou do "contributo positivo" de todas as componentes, "mais expressivo no caso das expectativas relativas à evolução do desemprego", mas também no que diz respeito às perspetivas relativas à evolução da situação financeira do agregado familiar, da situação económica do país e da poupança.