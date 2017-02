Actualidade

A Fundação ARCO adquiriu uma peça dos artistas portugueses Von Calhau, representados pela galeria Pedro Alfacinha, de Lisboa, na Feira Internacional de Arte Contemporânea ARCOmadrid, que encerrou no domingo, na capital espanhola, anunciou hoje esta entidade.

De acordo com um comunicado da Fundação ARCO, que anualmente compra uma seleção de obras dos artistas presentes no certame, foram adquiridas dez obras a sete artistas, de sete galerias participantes, num valor total de 146.000 euros.

As obras vão ficar integradas na Coleção Fundação ARCO, criada em 1987, atualmente com 300 peças, instalada no Centro de Artes Dos de Mayo, em Madrid, que as exibe regularmente.