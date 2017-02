'Livre'

Mastiksoul e Mariza juntos pelos direitos das mulheres em novo tema

Depois do ano de 2016 com êxitos como ‘Good For You’ e ‘Gasosa’, com colaborações com artistas de renome como Shaggy, Pitt Bull e Gene Noble, Mastiksoul juntou-se agora à fadista Mariza.

‘Livre’ combina sonoridades à partida opostas, onde a batida eletrónica marca o ritmo de uma luta e o fado acrescenta-lhe o poder da mensagem, da semântica da palavra. A frase ‘Hoje sou livre’, repetida ao longo da música apresenta-se como um grito de Ipiranga dos Direitos das Mulheres, caminho longo que, apesar das várias conquistas, esbarra numa atualidade cada vez mais dobrada sobre si própria, onde as discrepâncias sociais se acentuam mais do que nunca. ‘Livre’ canta em português uma luta mundial que sofre diariamente retrocedimentos e que a cada dia que passa, se soar mais um ‘Sou livre para dizer basta/ Livre como quem se afasta/ De um sentimento que me arrasta/ Para longe do que eu quero dar’ então ainda há esperança na humanidade. Um encontro de dois gigantes da música portuguesa que levam além-fronteiras o que de melhor conseguem fazer. Se por um lado Mastiksoul, um dos top produtores mundiais, leva o melhor da dance music, com presença confirmada nos melhores festivais e eventos nacionais e internacionais, por outro, Mariza leva o seu fado na língua de Camões às maiores salas de espetáculo do mundo: Paris Olympia, Frankfurt Opera, London Royal Festival Hall, Amsterdam Le Carré, Barcelona Palau de la Música, Sydney Opera House, New York's Carnegie Hall e Los Angeles Walt Disney Concert Hall (neste último com cenografia desenhada pelo aclamado arquiteto Frank Gehry).