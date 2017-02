Actualidade

Uma comitiva do Whitney Museum of American Art, de Nova Iorque, visita hoje os ateliês dos artistas portugueses José Pedro Croft, João Louro, Helena Almeida e Joana Vasconcelos, e participa num jantar, no Ministério da Cultura, em Lisboa.

De acordo com fonte do gabinete do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, a comitiva do Whitney Museum of American Art, composta por 19 pessoas, cinco do museu e 14 mecenas, está a fazer um périplo por vários países para conhecer o trabalho de alguns artistas.

Contactado pela agência Lusa, José Pedro Croft, que vai representar Portugal na Bienal de Arte de Veneza 2017, revelou que a comitiva Whitney Museum ainda irá visitar hoje o seu atliê.