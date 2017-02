Música

A Orquestra Académica da Universidade de Coimbra atua na quarta-feira, primeiro dia da Semana Cultural da instituição, com um concerto no Teatro Académico de Gil Vicente com obras de Joly Braga Santos, Zeca Afonso e Francisco de Lacerda.

A recente Orquestra Académica da Universidade de Coimbra (OAUC), composta maioritariamente por alunos e ex-alunos da instituição, dá o seu segundo concerto na quarta-feira, o dia inaugural da Semana Cultural, um evento que decorre até 28 de abril, anuncia o Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Para o concerto, "a proposta recai em compositores como Joly Braga Santos, mas há também espaço para a música de Francisco de Lacerda, Zeca Afonso e Gustav Holst", referiu o TAGV, informando que a direção vai estar a cargo do maestro André Granjo.