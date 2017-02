Actualidade

A generalidade das regiões de Portugal apresenta índices de competitividade muito fracos, sendo a região de Lisboa a única com um lugar na primeira metade da tabela da União Europeia (139.º), revela um relatório hoje publicado pela Comissão Europeia.

A terceira edição do "Índice de competitividade regional", publicado de três em três anos, abrange as 263 regiões da União Europeia e coloca a região de Lisboa no 139.º posto (com 54,5 pontos numa escala até 100), o Centro em 191.º lugar (35,1 pontos), o Algarve em 201.º (31,9), o Norte em 203.º (31,3), o Alentejo em 211.º (29,7), a Madeira em 223.º (25,2) e os Açores na 234.ª posição (16,7).

Entende-se por "competitividade regional" a capacidade de uma região para oferecer um ambiente atraente e sustentável às empresas e aos residentes para aí viverem e trabalharem, e a Comissão aponta que, "mais uma vez, se constata a existência de um modelo policêntrico, em que as capitais e as zonas metropolitanas são os principais motores da competitividade", como sucede em Portugal.