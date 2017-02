Actualidade

Portugal vai apresentar à ONU uma resolução sobre o papel dos direitos económicos, sociais e culturais na construção de sociedades sustentadas e resilientes, anunciou hoje em Genebra o chefe da diplomacia portuguesa.

"Na presente sessão do Conselho de Direitos Humanos iremos reapresentar uma resolução sobre direitos económicos, sociais e culturais, desta vez focada no papel destes direitos na construção de sociedades sustentadas e resilientes", disse Augusto Santos Silva, na abertura da 34ª sessão do órgão da ONU para os direitos humanos, em que Portugal tem assento até ao final deste ano.

A proposta, acrescentou o ministro dos Negócios Estrangeiros, dará "um destaque especial à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, refletindo o compromisso [português] na sua implementação".