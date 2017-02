Actualidade

O futebolista mexicano Jesus Corona sofreu no domingo uma entorse traumática no tornozelo direito no encontro com o Boavista (1-0), da 23.ª jornada da I Liga, e falhou hoje o treino do FC Porto.

No primeiro treino de preparação para o jogo de sábado com o Nacional, Corona juntou-se ao compatriota Hector Herrera, que continua a efetuar tratamento à lesão no pé sofrida frente à Juventus, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois de ter sido utilizado na equipa B, o avançado Rui Pedro teve direito a um dia de folga, tal como o restante conjunto secundário.