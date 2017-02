Actualidade

(CORREÇÃO) Nazaré, 27 fev (Lusa) - Uma bomba em elevado estado de corrosão foi hoje recolhida por uma embarcação de pesca, ao largo da Nazaré, e transportada para o porto local, que se encontra isolado num raio de 300 metros, divulgou a capitania.

De acordo com o capitão do Porto da Nazaré, Paulo Agostinho, "tudo indica que se trata de uma bomba tipo avião, que deverá ter cerca de 202 quilos de H6, um explosivo equivalente a 600 quilos de TNT [trinitrotolueno]".

A bomba foi 'pescada' hoje pelo arrastão "Mar Salgado", quando a embarcação "se encontrava na faina ao largo da Nazaré", e foi, segundo a mesma fonte, transportada para o Porto da Nazaré, que "foi isolado, com um perímetro de segurança de cerca de 300 metros". (Corrige, no segundo parágrafo, o nome do capitão do Porto da Nazaré).