O treinador português Rui Almeida, ex-técnico do Red Star, substituiu François Ciccolini como treinador do Bastia, anunciou hoje o penúltimo classificado do campeonato francês de futebol no seu site oficial.

Rui Almeida, de 47 anos, assinou um contrato válido por dois anos e meio com o Bastia e vai já orientar o clube corso no jogo frente ao Nantes, em atraso da 24.ª jornada da liga francesa, marcado para quarta-feira.

O treinador português, que foi dispensado em dezembro pelo Red Star, do segundo escalão do futebol francês, recebe o Bastia numa posição delicada, a cinco pontos da 'linha de água' e com apenas mais um do que o Lorient, último classificado do campeonato principal.