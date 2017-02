Actualidade

O banco Haitong (ex-BES Investimento) vai levar a cabo um programa de saída de trabalhadores através de rescisões por mútuo acordo, com o qual espera reduzir até 80 pessoas, disseram hoje à Lusa fontes sindicais.

A informação da restruturação foi prestada aos sindicatos no final da semana passada e, de acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Rui Riso, foi justificada com a alteração do modelo de negócio e está relacionada com uma redução de efetivos que o grupo Haitong está a fazer em todo o mundo.

Já o presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, Paulo Marcos, disse à Lusa que esta redução vai afetar trabalhadores que estão fora de Portugal, nomeadamente no Reino Unido.