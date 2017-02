Actualidade

O movimento de mercadorias nos portos portugueses deverá aumentar significativamente nas próximas semanas como consequência direta da greve dos estivadores espanhóis, que começa a 06 de março, disse à Lusa fonte da Associação de Fabricantes de Automóveis.

Fonte da Associação Espanhola de Fabricantes de Automóveis e Camiões (ANFAC), que reúne alguns dos principais clientes do transporte marítimo, disse hoje em Madrid à agência Lusa que os portos portugueses, juntamente com os do sul de França e norte de África, irão beneficiar caso a greve convocada pelo sindicato de estivadores em Espanha avance.

O ministro espanhol do Fomento, Ínigo de la Serna, tinha advertido na semana passada que a greve pode produzir danos importantes para a economia espanhola, visto que as empresas tomam decisões temporárias sobre o transporte de mercadorias em outros portos que se "podem converter em definitivas".