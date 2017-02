Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que a ondulação que hoje danificou várias estruturas na Madalena, ilha do Pico, Açores, atingiu os 13 metros, situação que "não estava prevista" e que foi "invulgar".

"De acordo com a informação das boias ondógrafo, do projeto CLIMAAT, as ondas atingiram cerca de 13 metros de altura. Não estava previsto. A altura significativa da onda prevista era de 5,5 metros, mas chegou quase aos oito metros", informou o responsável da delegação regional dos Açores do IPMA, Diamantino Henriques, justificando que, por essa razão, não foi emitido qualquer aviso meteorológico para agitação marítima.

A altura significativa corresponde à média de uma parte das maiores ondas registadas durante um determinado período de tempo.