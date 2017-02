Actualidade

O secretário dos Transportes e Obras Públicas dos Açores disse que a forte ondulação hoje registada na Madalena, ilha do Pico, provocou danos no molhe de proteção do porto, mas remeteu a quantificação dos prejuízos para depois de uma avaliação.

"Estamos a fazer o acompanhamento da situação, nomeadamente no porto da Madalena, onde os danos visíveis são no muro de cortina na cabeça do molhe, com o derrube de três módulos", afirmou à agência Lusa Vítor Fraga.

Segundo o governante, "os galgamentos neste porto são generalizados, ao longo de todo o molhe, chegando inclusive à casa de aprestos e à via de acesso ao porto".