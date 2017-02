Actualidade

As autoridades estão a investigar um alegado abuso sexual de um aluno de 11 anos numa escola de Montemor-o-Novo, Évora, em que o suspeito é um rapaz de 12 anos, disse hoje à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, o caso ocorreu, na passada sexta-feira à tarde, na Escola Básica 2,3 São João de Deus, em Montemor-o-Novo, tendo os militares do programa "Escola Segura" sido alertados pela direção do estabelecimento de ensino.

A fonte indicou à agência Lusa que a suposta violação terá ocorrido no interior da escola, tendo a vítima sido transportada para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) para fazer exames.