Inquérito/CGD

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou hoje que recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça da decisão do Tribunal da Relação do levantamento do segredo de supervisão em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito à CGD.

"No passado dia 20 de fevereiro, a CMVM interpôs recurso para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) da referida decisão de 17 de janeiro de 2017, observando as regras e os prazos processuais aplicáveis", lê-se na informação hoje divulgada.

A CMVM diz que no recurso pede para ser ouvida no processo e que apresenta os "elementos que considera relevantes" para que o Supremo Tribunal de Justiça tome uma decisão.