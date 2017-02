Síria

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) vai votar na terça-feira um projeto de resolução que impõe sanções à Síria, acusada de ter usado armas químicas, revelaram hoje diplomatas.

A Federação russa, aliada do regime sírio do Presidente Bachar al-Assad, avisou na semana passada que iria vetar este projeto, cujo voto está marcado para as 11:30 locais (16:30 de Lisboa). Moscovo já exerceu por seis vezes o seu direito de voto para proteger o regime de Damasco.

O projeto de resolução, proposto por EUA, França e Reino Unido, impõe uma interdição de viajar a 11 sírios, principalmente dirigentes militares, a quem também congelaria os bens no estrangeiro, medida esta estendida também a 10 pessoas coletivas.