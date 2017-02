Almaraz

O Governo espanhol considerou que a visita à central nuclear de Almaraz realizada hoje foi "um primeiro passo de comunicação e coordenação" com as autoridades portuguesas, para conhecer, "em primeira mão", o estado das obras do armazém de resíduos nucleares.

"O objetivo foi informar sobre as medidas de segurança e de proteção do meio ambiente do futuro Armazém Temporário Individualizado (ATI)", resume o Ministério da Energia espanhol num comunicado de imprensa divulgado em Madrid no final da visita.

Delegações com técnicos portugueses, espanhóis e da Comissão Europeia visitaram hoje a central nuclear de Almaraz depois de um acordo assinado entre os dois países com a mediação do executivo comunitário.