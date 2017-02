Actualidade

A União Europeia vai passar a aplicar medidas de controlo a um canabinóide sintético potencialmente perigoso, o MDMB-CHMICA, que é vendido em lojas online como um substituto "legal" da cannabis.

"A UE reagiu hoje a sérias preocupações relacionadas com o uso do canabinóide sintético MDMB-CHMICA ao decidir submetê-lo a 'medidas de controlo' em toda a União", pois "a substância em questão tem vindo a levantar preocupações de saúde depois de os Estados-membros terem relatado os efeitos prejudiciais relacionados com o seu uso", indicou hoje, em comunicado, o Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, com sede em Lisboa.

A decisão do Conselho Europeu foi adotada na fase final de um procedimento legal de três níveis desenhado para responder a novas substâncias psicotrópicas potencialmente ameaçadoras no mercado.