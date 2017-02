Actualidade

O Belenenses regressou hoje às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, após três empates seguidos, ao vencer no terreno do Arouca, por 2-1, em jogo da 23.ª jornada.

O Arouca, que fazia o seu primeiro jogo em casa sob comando de Manuel Machado, inaugurou o marcador aos 38 minutos, por Tomané, mas o brasileiro Maurides bisou na segunda parte, aos 53 e aos 57, e deu o triunfo aos 'azuis' perante a sua antiga equipa.

A vitória de hoje permitiu ao Belenenses subir ao 11.º lugar, com 29 pontos, trocando de posição com o Arouca, que somou a sua terceira derrota seguida e caiu para 12.º, com 27 pontos.