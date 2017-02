Actualidade

A Austrália foi em 2016, pelo segundo ano consecutivo, o destino favorito para emigração por parte das pessoas com maiores rendimentos do mundo, revela um estudo hoje divulgado.

Ao longo do ano passado, cerca de 11.000 milionários mudaram-se para a Austrália contra os 10.000 que optaram pelos Estados Unidos e os 8.000 que escolheram o Canadá, segundo indica a empresa australiana New World Wealth no seu quarto relatório anual mundial sobre riqueza e migração.

No 'ranking' dos principais destinos preferidos pelos milionários seguem-se os Emirados Árabes Unidos (5.000) e Nova Zelândia (4.000).