Actualidade

A Human Rights Watch (HRW) exigiu hoje que seja descartado o processo disciplinar que uma universidade pública da Tailândia iniciou contra um grupo de professores por terem criticado a junta militar que governa o país.

O Instituto de Estudos sobre Direitos Humanos e Paz (IHPS) da Universidade Mahidol emitiu, no passado dia 25, um comunicado em que condena o uso do artigo 44.º da Constituição interina, imposta pelos militares na sequência do golpe de Estado de maio de 2014.

O artigo concede poder absoluto ao chefe da junta militar e primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-ocha.