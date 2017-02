Actualidade

Pelo menos três pessoas ficaram feridas, esta madrugada, durante um dos desfiles do Sambódromo no Rio de Janeiro, na sequência de um acidente envolvendo um carro alegórico, o segundo do tipo no Carnaval carioca.

O acidente ocorreu depois de uma estrutura do carro alegórico da escola Unidos da Tijuca, sobre a qual dançavam mais de dez pessoas, ter cedido por razões ainda por apurar, constatou a agência Efe no local.

Segundo a imprensa brasileira, que fala em pelo menos cinco feridos ligeiros, o balanço oficial ainda não foi confirmado pelas autoridades.