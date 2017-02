Actualidade

O herdeiro do império da Samsung e quatro outros executivos do maior fabricante de 'smartphones' do mundo, foram indiciados hoje nomeadamente por corrupção no âmbito do vasto escândalo que afeta a Coreia do Sul há meses, informou o Ministério Público.

"Os procuradores especiais indiciaram hoje o vice-presidente da Samsung Electronics Lee Jae-Yong (...) por corrupção, desfalque, ocultação de ativos no estrangeiro e perjúrio", afirmou Lee Kyu-Chul, porta-voz da equipa que investiga o escândalo de corrupção e tráfico de influências que levou à destituição, ainda não definitiva, da Presidente, Park Geun-Hye.

Maior fabricante mundial de 'smartphones', que representa um quinto da economia sul-coreana, a Samsung vê-se novamente envolvida num escândalo, quando ainda está a tentar recuperar do problema do Galaxy Note 7, cujas baterias explodiam.