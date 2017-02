Actualidade

As nações asiáticas têm de gastar 26 biliões de dólares em infraestruturas até 2030 para combater a pobreza, os efeitos das alterações climáticas e impulsionar o crescimento económico, aponta um relatório do Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) hoje divulgado.

No seu relatório apresentado hoje em Hong Kong, o BAD, instituição com sede em Manila, afirma que os governos de alguns dos países mais pobres do mundo que devem investir em quase todas as áreas, desde transportes, a telecomunicações, passando pelo saneamento e fornecimento de eletricidade e de água.

Os especialistas do BAD instam os legisladores da Ásia a duplicar a atual despesa em infraestruturas, que se situa aproximadamente em 881.000 milhões de dólares por ano.