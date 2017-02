Almaraz

A ministra espanhola do Ambiente garantiu hoje, em Bruxelas, "toda a transparência" sobre o armazém de resíduos nucleares em Almaraz, esperando mostrar à Comissão Europeia e aos "vizinhos e amigos portugueses" que o projeto cumpre todas as regras.

"O que Espanha quer é dar toda a transparência e toda a informação necessária, tanto à Comissão (Europeia) como aos nossos vizinhos e amigos portugueses. E, desse ponto de vista, comprometemo-nos a que Portugal possa fazer um seguimento e a facilitar-lhe toda a informação, desde uma visita física para ver as instalações até à informação que seja solicitada antes de seguir em frente com este projeto que, como digo, cumpre com as exigências europeias e espanholas em matéria ambiental e de segurança nuclear", afirmou.

Isabel Garcia Tejerina falava aos jornalistas à entrada para uma reunião de ministros do Ambiente da União Europeia - na qual Portugal está representado pelo ministro João Pedro Matos Fernandes --, um dia depois de delegações com técnicos portugueses, espanhóis e da Comissão Europeia terem visitado a central nuclear de Almaraz, no âmbito de um acordo assinado entre os dois países com a mediação do executivo comunitário com vista à resolução amigável do diferendo entre os dois países.