Actualidade

Onze polícias afegãos foram mortos por um colega, ligado ao grupo radical Talibã, na província de Helmand, no sul do país, anunciaram hoje as autoridades do Afeganistão.

O incidente ocorreu na segunda-feira, enquanto os polícias estavam no quartel em Lashkar Gah, capital da província.

"Um polícia ligado ao grupo extremista Talibã atirou contra 11 dos seus colegas, matando todos eles", disse um responsável provincial à agência de notícias AFP.